La nave Usa colpita da un missile degli Houthi e il giallo dei due Navy Seals scomparsi: l'escalation nel Mar Rosso

Non è ancora un teatro di guerra, ma il Mar Rosso ne assume sempre di più le sembianze. Gli Houthi, in nome della loro crociata per i palestinesi di Gaza, hanno colpito con un missile balistico l'ennesimo mercantile occidentale, stavolta di una compagnia americana quotata in borsa. Il gruppo yemenita filo-iraniano ha anche tentato di rispondere ai pesanti bombardamenti anglo-americani dei giorni scorsi, prendendo di mira (senza successo) una nave da guerra Usa.