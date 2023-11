Ivan Zazzaroni, da giornalista a giudice di Ballando con le stelle: chi è l'opinionista (che non sta mai seduto) ospite a Boomerissima

È martedì ed è tempo di «Boomerissima». Arrivato alla seconda stagione, il programma condotto da Alessia Marcuzzi che mette d'accordo boomer e millennial torna oggi con una nuova puntata, in onda dalle 21.20 su Rai 2.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi martedì 21 novembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Moltissimi gli ospiti di oggi, da Federica Nargi a Cristina Marino, passando per Roberto Farnesi e Ivan Zazzaroni. Scopriamo ora insieme qualcosa di più su quest'ultimo, dalla carriera come giornalista alla vita privata, passando anche per Ballando con le stelle.