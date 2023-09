It-Alert, cosa fare quando arriva il messaggio e la guida per compilare il questionario

Cosa fare quando arriva il messaggio di It-Alert? Al via al test per il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale nel Lazio. Giovedì 21 settembre, alle ore 12, i telefoni cellulari saranno raggiunti da un messaggio di test It- Alert: il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Tutti i dispositivi agganciati alle celle di telefonia mobile nella regione Lazio suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello di tutte le notifiche a cui siamo abituati.

IT-Alert, suonato l'allarme in Lombardia, Basilicata e Molise: giovedì sarà il turno del Lazio, ecco in cosa consiste