Mahmood nel backstage di ‘Una Nessuna Centomila in Arena: «Mia madre mi ha insegnato la libertà»

“La donna più importante della mia vita è mia madre e mi ha dato tanti insegnamenti”, ha detto Mahmood ai microfoni dell’esclusivo backstage di Rai Radio2 in occasione di Una Nessuna Centomila – in Arena con Andrea Delogu e, in collegamento da Roma, Carolina Di Domenico. “Forse quello più importante è che non bisogna cercare di essere migliore per gli altri, ma per noi stessi. Essenzialmente mi ha insegnato la libertà”. L’artista ha poi ricordato il numero solidale per la raccolta fondi della Fondazione, a favore dei centri antiviolenza attiva fino all’11 maggio: “Donate al 45580, sosteniamo questa causa perché è importante”. Immagini da Ufficio Stampa