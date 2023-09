IT-Alert, suonato l'allarme in Lombardia, Basilicata e Molise: giovedì sarà il turno del Lazio, ecco in cosa consiste

È arrivato oggi in Basilicata, Lombardia e Molise il messaggio di IT-Alert, il sistema di allarme pubblico che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica, tramite tecnologia Cell Broadcast, messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi in corso. Continua quindi la fase di sperimentazione, dopo i test in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, Campania, Marche, Piemonte, Puglia e Umbria.