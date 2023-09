It Alert Lazio di domani rinviato per temporali, stop al test a causa dell'allerta meteo

IT-Alert Lazio, il test è stato rinviato. Il sistema di allarme pubblico previsto per domani, 21 settembre, è stato rimandato a causa dell'allerta gialla per temporali prevista su tutto il territorio. Lo comunica la Regione Lazio. «Le date dei test, come previsto dal regolamento, possono subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali siano impegnati in attività per eventuali allerte in atto nei giorni del test o per situazioni di emergenza. La nuova data sarà comunicata su www.it-alert.gov.it. La sperimentazione, già avviata in altre regioni italiane e che interesserà tutto il territorio nazionale, servirà a mettere a punto il sistema e a verificare eventuali criticità. L'obiettivo di It-Alert è di favorire l'informazione tempestiva alle persone potenzialmente coinvolte da un evento che mobilita la protezione civile».

It-Alert: cosa fare quando arriva il messaggio, il rischio truffe e la guida per compilare il questionario

IT-Alert, cosa è

IT- alert, come detto, è un sistema di allarme pubblico che consentirà di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a sei casistiche di competenza del Servizio nazionale di protezione civile.

- In caso di maremoto (generato da un terremoto);

- Collasso di una grande diga;

- Attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli)

- Incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense.

Allerta gialla

Dopo giornate di caldo e assenza di piogge, l'instabilità attualmente sulle Baleari si muoverà verso l'Italia e nella giornata di domani favorirà la formazione di un secondo minimo depressionario a cui si assocerà un'intensa perturbazione che porterà temporali. Per quanto riguarda Roma e il Lazio, l'Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso un'allerta gialla dalle prime ore di domani e per le successive 12-18 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.