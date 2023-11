Cosa sceglierà di fare Filippo Turetta dopo essere comparso davanti al gip? Una certezza c'è: resterà in carcere. Nessuna anticipazione, invece, sulla richiesta di una perizia psichiatrica. Ieri, all’uscita dall’istituto penitenziario di Verona, dove il 21enne di Torreglia, nel Padovano, è recluso da sabato, l’avvocato Giovanni Caruso, che ha potuto parlare circa un’ora e mezza con il suo assistito, ha annunciato: «Non presenterò richiesta al Riesame, né richiesta di affievolimento della misura» della custodia cautelare in carcere. Insomma, non ne chiederà la scarcerazione e nemmeno una misura meno afflittiva.

Sulle condizioni di Turetta, che è recluso in una delle sei celle del reparto infermeria del penitenziario, si è limitato a dire che «sta bene».