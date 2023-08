Carta acquisti 2023 Dedicata a te, cosa si può acquistare e dove? L'elenco aggiornato dei supermercati

C'è tempo fino al 15 settembre per attivare la card "Dedicata a te". Che cos'é? È la Carta acquisti introdotta dal governo per sostenere le famiglie più in difficoltà e aiutarle a fare la spesa. Con questa carta (è una carta prepagata delle Poste, dentro sono caricati 382,50 euro) si possono comprare beni di prima necessità nei supermercati che hanno stipulato una convenzione con l'esecutivo. Non tutti possono ottenerla.

Carta spesa, pubblicata la graduatoria a Roma: ecco a chi spetta

Come abbiamo scritto in precedenza ci sono dei requisiti ben precisi. Riepiloghiamo qui quel che c'è da sapere su questo nuovo sussidio. Le informazioni sono reperibili anche presso il Comune di residenza.