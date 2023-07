Mercoledì 26 Luglio 2023, 18:41 - Ultimo aggiornamento: 27 Luglio, 16:22

Pubblicata la graduatoria dal Comune di Roma per sapere se si ha diritto alla Carta spesa. Le comunicazioni sono iniziate dal 18 luglio, attraverso raccomandata all’indirizzo di residenza dei beneficiari. Nella stessa vengono indicate le modalità di ritiro della carta presso gli uffici postali.

Carta spesa, chi percepisce il Reddito di cittadinanza dovrà restituirla: ecco chi ne ha diritto e chi no. Ecco da quando sarà operativa

Come avviene la comunicazione

I cittadini di Roma che vogliono sapere se sono o no beneficiari della Carta acquisti devono aspettare la comunicazione via raccomandata presso il proprio domicilio. Oppure consultare la graduatoria.

A chi spetta, le priorità

I fondi sono limitati. Quindi non tutti potranno beneficiare della carta, anche se in possesso dei requisiti per ottenerla. La precedenza va a:

a) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009: priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

b) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005: priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti: priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

I primi in graduatoria sono i soggetti più ‘svantaggiati’ e quelli che hanno priorità nella ricezione del beneficio. Quindi si può essere idonei ma non beneficiari.

Inoltre esistono dei casi di esclusione per i nuclei familiari percettori di altre indennità, altre misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà.