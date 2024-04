Come va la spending review? Tutto in regola, o quasi, a sentire i ministri del governo Meloni, interrogati da Giancarlo Giorgetti. Tre miliardi e mezzo di euro: a tanto ammontano i tagli messi in cantiere dal Def del 2022, l’ultimo targato Mario Draghi, per il triennio 2023-2025. Altri due miliardi di euro di tagli sulla spesa discrezionale dei dicasteri per il 2024 sono stati chiesti ora dal titolare del Mef ai suoi colleghi, come anticipato dal Messaggero. Le relazioni sono attese a Via XX Settembre e c’è da scommettere che su questa nuova mannaia - necessaria come il pane per ritagliare un po’ di spazio per una manovra, la terza di Meloni, che si preannuncia stringata per le tante incombenze, dall’inflazione alle crisi internazionali - il tiro alla fune andrà avanti a lungo. Intanto i ministri aggiornano Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia sullo stato dei lavori.