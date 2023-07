Caldo record, l'esperto: «Breve tregua, poi altri 9 giorni d'inferno». Ondata eccezionale per colpa dell'aria sahariana

Caldo record, nervi tesi e poche alternative. Per capire l'andamento di questa estate bollente, parola agli esperti. «L'ondata di caldo che ha interessato buona parte d'Italia nella giornata di ieri tutto può definirsi fuorché normale o ancora peggio “classica dell'estate”, come si è avuto modo in più occasioni di leggere o sentire» - a dichiararlo Edoardo Ferrara di 3Bmeteo.com che spiega - «Al netto dei dati che parlano da soli, con punte di 46-47°C in Sicilia, 45°C in Sardegna, e 41-42°C non solo al Sud ma anche al Centro (Roma inclusa che in alcuni quartieri ha battuto il suo record di luglio), svisceriamo questa ondata di caldo nelle sue caratteristiche per capire quanto sia anomala»