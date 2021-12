No vax, le storie (finite male) dei leader: dall'organizzatore delle marce No mask al telepredicatore

Né il Green pass né le restrizioni. Né tanto meno i dati inconfutabili dei ricoveri in terapia intensiva. C’è un zoccolo duro di No vax che, ancora oggi, non sembra arrendersi davanti all’evidenza che i vaccini anti-Covid sono la sola arma a nostra disposizione durante questa pandemia. In Italia sono ancora più di 6 milioni. Eppure, in tutto il mondo, aumentano di giorno in giorno le storie - purtroppo finite male - di leader ed esponenti di questo strano movimento che si autoalimenta sui social con convinzioni che sfiorano i limiti del ridicolo.