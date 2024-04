Ragazza usa crema per capelli e viene ricoverata in ospedale per insufficienza renale

Dietro la promessa di un aspetto sorprendente, si nascondono potenziali rischi per la salute dei capelli e, in casi estremi, per il nostro benessere. Il 'New England Journal of Medicine' ha evidenziato i pericoli legati all'uso indiscriminato di alcuni prodotti per capelli. Un caso su tutti. Quello di una giovane donna di soli 26 anni che ha sofferto di un'improvvisa insufficienza renale dopo aver usato una crema per capelli apparentemente innocua. Episodio che sottolinea l'importanza di essere informati sugli ingredienti e sui possibili effetti collaterali dei prodotti che applichiamo sui nostri capelli.

Malato di un tumore raro si sposa in ospedale e muore 4 giorni dopo, Alberto Zanchetta aveva 31 anni