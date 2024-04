Morbillo Italia, i sintomi e i vaccini: quando si può fare. Anche i casi di pertosse stanno aumentando: ecco perché

I casi di morbillo stanno esplodendo: sono aumentati di 60 volte nel giro di un anno nella regione europea dell'Oms (che comprende anche l'Asia centrale). Perché questa malattia ha rialzato la testa quando potrebbe essere prevenuta con la vaccinazione? Le coperture vaccinali in Italia sono basse e questo contribuisce a scatenare l'impennata di contagi. Secondo lo European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), nella sola Unione Europea, in un mese, tra marzo 2023 e febbraio 2024, sono stati registrati 5.770 casi di morbillo e almeno 5 decessi dovuti alla malattia infettiva. A questo si affianca un aumento di 10 volte dei casi di pertosse rispetto ai due anni precedenti. Se si allarga lo sguardo all'intera regione europea dell'Oms, che oltre all'Europa comprende Paesi dell'Asia centrale, invece, l'aumento dei casi di morbillo è di quasi 60 volte in un anno: dai 941 casi del 2022 agli oltre 50 mila del 2023.