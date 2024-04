Negli Stati Uniti sta inizando a diffondersi un nuova epidemia che viene trasmessa non solo tra le scimmie attraverso il contatto reciproco dalla scimmia all'uomo. Questo nuovo pericolo prende il nome di Virus B. Il primo caso si è verificato ad Hong Kong e adesso questo ceppo sembra diffondersi in USA, in particolare in Florida. Cosa è il Virus B e come si cura?

Virus delle scimmie in Cina, il nuovo allarme sull'herpes B: «Ecco i sintomi, mortalità all'80%»

L'infezione Virus B

Il dottor Arnaldo Caruso ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la nuova influenza che si sta diffondendo nelle scimmie e che rischia di colpire anche l'uomo. In particolare sembra che stia iniziando a diffondersi questa malattia anche negli Stati Uniti: «Negli ultimi anni qualcosa è cambiato. Si sa che negli Usa, per esempio in Florida ci sono delle colonie di scimmie portatrici di questo virus che pare si stia diffondendo all'interno delle colonie stesse. Anche le scimmie, infatti, mordendosi o attraverso il contatto reciproco, possono trasmettersi il virus B. E poi c'è il caso umano di Hong Kong, il primo registrato dal territorio autonomo nel Sudest della Cina. Tutti segnali di allerta, perché se dal punto di vista pratico oggi sembra difficile che una scimmia riesca ad avere con l'uomo contatti tali da infettarlo, certamente se questo virus continua a diffondersi tra gli animali, e questi animali entrano in contatto con l'uomo, il rischio di trasmissione all'uomo cresce. Serve dunque controllare l'infezione all'interno delle popolazioni di scimmie, valutare le colonie».