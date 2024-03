Malattia X, cosa è e perché allarma l'Oms. Il nuovo virus (secondo gli esperti) potrebbe provocare un'altra pandemia

Malattia X, rischio nuova pandemia. A lanciare l'allarme è l'Oms che ha individuato in questo agente patogeno sconosciuto la potenziale causa della prossima grande pandemia che potrebbe colpire in qualsiasi momento e uccidere milioni di persone in più rispetto al Covid. Il direttore dell'Istituto nazionale statunitense per le allergie e le malattie infettive Anthony Fauci ha affermato che il concetto di malattia X incoraggerebbe i progetti dell'Oms a concentrare i propri sforzi di ricerca su intere classi di virus (ad esempio, flavivirus ), anziché solo su singoli individui. ceppi (ad esempio, virus Zika ), migliorando così la capacità dell’OMS di rispondere a ceppi imprevisti. Ecco cosa sappiamo su questa nuova (ipotetica) malattia.

Malattia X, Ilaria Capua: «Ci sarà un'altra pandemia, non sappiamo quale ma qualcosa di molto più aggressivo del Covid»