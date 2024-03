L'ora legale è in arrivo, nella notte tra sabato 30 marzo e domenica 31 marzo verso le 2 del mattino dovremo spostare le lancette più avanti di un'ora: da un lato avremo un'ora in più di luce, dall'altro si perderanno 60 minuti di sonno. Gli immunologi ritengono che quest'anno sarà molto dannoso questo “nuovo adattamento". Per questo motivo vi presentiamo alcuni consigli da seguire.

