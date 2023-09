Fedez è stato ricoverato per un'ulcera, come ha reso noto attraverso i suoi profili social. Lesioni che gli hanno «causato un'emorragia interna». Poteva essere evitata? Analizziamo i sintomi, come riconoscerla e tutte le possibili conseguenze.

Fedez ricoverato in ospedale: «Ho avuto un'emorragia interna, mi hanno salvato la vita con due trasfusioni di sangue»