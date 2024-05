Carlo Calenda e il video sulle accise mentre fa il pieno di benzina: «Le cancelleremo!». Ma è uno scherzo: ecco perché

Dopo l'iniziativa BlaBlaCarl (non è car è Carl, si offre di accompagnare potenziali elettori in auto per spiegare loro il suo programma elettorale alle Europee), Carlo Calenda ha girato un video, postato sui social, in cui promette che abolirà le accise: una misura che farebbe calare, di molto, il costo del pieno alla pompa di benzina.

Elezioni europee, Calenda promette di abolire le accise ma è uno scherzo: «Ao', per la Meloni ha funzionato»

Nel video, brevissimo, in vista delle elezioni europee, ricalca un messaggio elettorale con lo stesso piglio volitivo dei sovranisti - quando erano all'opposizione - e ridendo dice: «Se andiamo in Europa cancelliamo tutte quelle accise!».

Nella caption - la didascalia che accompagna il video - Calenda scrive ironico: "Ao', per la Meloni ha funzionato", sottintendendo che è stata una strategia che ha portato molti voti. Nel 2019, infatti, la leader di FdI aveva girato un video elettorale in cui pagava un pieno di benzina, e su 50 euro - spiegava - il costo vivo del carburante era pari ad appena 15 euro. Il resto, denunciava, sono accise «che ci portiamo dietro da quando c'era il motore a scoppio». E prometteva di abolirle in modo progressivo.

Nel video, si vede Calenda al distributore della benzina che fa il pieno con la pistola erogatrice in mano e dice: «Vedete le accise? Guardate, guardate le accise! Se andremo in Europa cancelleremo tutte quelle accise!».

In realtà Azione, il partito fondato da Calenda, propone un taglio delle accise.

È uno scherzo, dunque, che fa il verso a chi prometteva l'abolizione di questi balzelli e non lo ha fatto. Uno scherzo che però sui social ha fruttato un milione di visualizzazioni.

Le accise sono tributi indiretti: il tributo lo paga il produttore del bene che poi lo carica sul consumatore. Sono dovute sui prodotti energetici, alcol etilico e bevande alcoliche, energia elettrica e tabacchi lavorati.

La parte del leone nel pieno di benzina la fanno proprio le accise (circa 73 cent) che vengono versate allo Stato origine così come l’IVA (35 cent): insieme fanno oltre il 50% del prezzo della benzina. Il resto dei costi è rappresentato dalla materia prima (60 cent) e i costi legati a trasporto e distribuzione (24 cent).