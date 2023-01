Venerdì 6 Gennaio 2023, 17:05

I residenti di Vermicino e i commercianti di via Tuscolana Vecchia e delle strade limitrofe sono ancora furiosi. Dopo l’odissea finita solo qualche giorno fa e durata più di due mesi per il rifacimento della parte inferiore del cavalcavia di Vermicino che ha riaperto al traffico anche se solo parzialmente (dopo che un camion impattando contro uno dei piloni sottostanti lo danneggiò nel 2015, ndr) i residenti continuano a “tribolare” per la scarsa manutenzione delle strade di un quartiere “rattoppato”.

Potatura fantasma, al Tuscolano i residenti e i commercianti la aspettano da tre anni

«Qualche giorno fa sono passati in via Passo Lombardo e via Casale Antonioni e in qualche altra strada limitrofa ma è un intervento spot - dicono i residenti - non in tutte le strade hanno messo quà e là solo qualche toppa che di sicuro dureranno poco e alla prima pioggia sarà peggio di prima, avrebbero dovuto rifare l’intero manto stradale una volta per tutte». Ora che i lavori della parte sottostante del cavalcavia di Vermicino, sono terminati in attesa riprendano quelli per la parte superiore (che si spera terminino per aprile 2023, con il rifacimento completo del massetto e dell’asfalto superiore) i residenti chiedono che vengano messi in sicurezza tutte le strade diventate pericolose che si trovano in uno stato pietoso ad incominciare da via di Vermicino.

Tutte le strade limitrofe da via di Passo Lombardo, via Casale Antonioni, via San Paolo Apostolo, via Regalbuto, via Marianopoli, Via Porto Empedocle, Via Misimeri, via Giarre fino ad arrivare a via Lercara Friddi tanto per nominarne qualcuna, sono state nell’ultimo anno teatro di almeno 11 incidenti, i quali la maggior parte per una scarsa manutenzione stradale. Voragini create dalla pioggia o dallo sbriciolamento delle toppe di asfalto mal realizzate, dossi provocati dall’errato livellamento del manto stradale. «A Vermicino ci hanno dimenticato, nell’ultimo periodo si sono verificati molti incidenti dovuti a un manto stradale vergognoso - dice un residente di via Casale Antonioni - quando piove l’acqua ristagna per giorni perchè si sono create delle vere e proprie voragini e le macchine come minimo rovinano il pneumatico o il cerchione, se non provocano incidenti, in via Casale Antonioni, nell’ultimo tratto sono venuti a mettere solo 6 toppe e addirittura per batterle ci sono passati sopra con il camion pensa un pò come siamo messi ».