Venerdì 5 Aprile 2024, 01:08

«Stefano era un ragazzo solare e molto divertente. Quando c’era lui uscivi dalla macelleria con il sorriso. Aveva sempre la battuta pronta per strapparti una risata». Lo ricordano così i clienti della macelleria dove lavorava Stefano Arce, il 41 enne morto ieri dopo due giorni di agonia a seguito di un incidente stradale avuto a bordo della sua moto. «Proprio sabato - racconta ancora un cliente - ero andato in negozio e abbiamo scherzato sulla sua moto». Quella moto che amava tanto e con la quale da Tivoli Terme andava al lavoro a Roma, in una macelleria al Tuscolano. «È incredibile pensare che non ci sia più. Chissà come faranno le bimbe», dicono ancora. Stefano, oltre che un «gran lavoratore», era anche padre di due ragazzine.

LA RICOSTRUZIONE

È martedì pomeriggio, sono passate da poco le 14. Arce, in sella alla sua Kawasaki 800, percorre via Tiburtina quando all’altezza del chilometro 21, tra Albuccione e il bivio di Guidonia, impatta con un uomo che sta attraversando sulle strisce pedonali. L’impatto è talmente forte che la moto sbalza nella fuori dalla carreggiata, mentre il 41 cade sull’asfalto. Le sue condizioni appaiono subito gravi. Trasportato al Policlinico Umberto I viene ricoverato in prognosi riservata per le varie ferite e fratture riportate. Ferite che risulteranno poi fatali. Sempre all’Umberto I è ricoverata l’altra persona coinvolta nell’incidente, un 41enne italiano, anche lui residente a Tivoli Terme, che non è in pericolo di vita. La dinamica dello scontro è ancora da chiarire, ma stando ai rilievi sull’asfalto non ci sarebbero segni di frenata. Sul caso lavora la polizia locale che oltre ad aver disposto gli esami tossicologici per le persone coinvolte e sequestrato il mezzo, sta analizzando le telecamere di videosorveglianza dei negozi vicini al punto dell’impatto.