Potatura fantasma, al Tuscolano i residenti e i commercianti la aspettano da tre anni

Il Tuscolano dopo il problema della spazzatura, dei roghi, dei cassonetti, del guano degli uccelli sui marciapiedi e sulle panchine, deve affrontare la “piaga” delle potature fantasma degli alberi. I residenti e i commercianti del settimo municipio e soprattutto di quelli di via Tuscolana e dintorni non trovano pace. «E’ mai possibile che dopo i cassonetti ricolmi di spazzatura e il guano dobbiamo ancora combattere anche con la potatura degli alberi che aspettiamo da anni - dice un commerciante di abbigliamento di via Tuscolana che ha l’esercizio commerciale nel tratto tra le stazioni della metropolitana Sugaugusta e Giulio Agricola - il guano l’hanno pulito ma è stato sporco per almeno due mesi, gli alberi li hanno potati tre anni fa e non li potavano da almeno diciotto, è scandaloso, l’anno fatto tre anni fa di corsa e anche male, alcuni alberi da Subaugusta al Quadraro entrano nelle finestre o sui balconi delle persone». Un problema che attanaglia molti municipi della capitale. In tutti i residenti registrano potature sbagliate, alberi abbattuti impropriamente per ogni piccolo problema, rami secchi che vengono rimossi dopo giorni, e in molti casi una potatura che “non arriva” come quella di via Tuscolana appunto. Sulla consolare nel tratto che va dalla fermata della metropolitane della line A di Subaugusta fino ad arrivare al Quadraro i lecci la fanno da padrone. Alberi su tutta via Tuscolana che attendono da parte del servizio giardini del municipio un'azione urgente: via Tuscolana all’altezza di via Publio Valerio, del supermercato Conad, di via Fabio Rulliano, via Calpurnio Fiamma, via Livio Salinatore, via Valerio Publicola, via Caio Manlio e viale Giulio Agricola sono solo alcuni degli alberi in uno stato vergognoso che invadono le proprietà degli inquilini dei primi piani di Tuscolana. «Se ci affaccimo alle finestre o ai balconi possiamo toccare con le mani i rami degli alberi - dice una signora residente e che si affaccia nei pressi di via Calpurnio Fiamma (adiacente Mc Donald) dove l’albero ormai fa capolino - le pare normale, uno dei nostri politici del nostro municipio vivrebbe in questo stato secondo lei?». Tutti i residenti e i commercianti chiedono al presidente del settimo municipio più pulizia e attenzione agli alberi e al verde dei parchi su tutto il municipio, sulla buche delle strade, come per la spazzatura nei cassonetti che in alcuni casi giacciono bruciati da settimane su via Tuscolana, due nel tratto Subaugusta Giulio Agricola per non parlare degli altri due su via Appio Claudio.