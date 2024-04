Domenica 7 Aprile 2024, 07:12 - Ultimo aggiornamento: 07:13

Avevano nascosto in casa oltre 133 grammi di cristalli di ketamina e diecimila euro in contanti, soldi frutto della redditizia attività illecita condotta da due ragazzi di 32 anni, entrambi residenti a Cinecittà. Un'attività che però è stata interrotta dai carabinieri della Compagnia di Roma Casilina che giovedì hanno arrestato in flagranza i trentenni, una coppia di fidanzati e soci in affari da tempo. Uno originario della provincia di Bari e l'altro della provincia di Genova, sono già noti alle forze dell'ordine sempre per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Nello specifico, uno dei due era già stato fermato per aver venduto, più volte, diverse quantità di droga in un noto locale della Capitale dove si organizzano spesso festini.

LA DROGA DEI FESTINI

GLI ALTRI ARRESTI

La ketamina, infatti, come spiegano gli investigatori, è un tipo di droga sintetica molto diffusa nell'ambito dei festini perché ha un effetto rilassante, che aiuta le persone a essere disinibite e ad avere rapporti con più facilità. Non a caso la ketamina rientra tra quelle che sono ritenute droghe dello stupro.Due arresti che arrivano dopo un lungo e accurato lavoro investigativo da parte dei militari che da tempo seguivano gli spostamenti dei trentenni e che si inseriscono in una più ampia attività che i carabinieri conducono costantemente per contrastare lo spaccio nella Capitale. Non si fermano infatti i controlli e gli arresti nei quartieri centrali e periferici.Nell'ultima settimana i militari hanno arrestato - sempre per traffico di stupefacenti - altre 13 persone in diversi quartieri della città: dalla Garbatella all'Eur, dal Quarticciolo a Termini fino a Tor Bella Monaca. Tutti gli arresti sono stati convalidati, mentre la merce e i contanti ricavati dalle attività sono stati sequestrati.L.Urb.