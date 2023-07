Sabato 22 Luglio 2023, 07:21

Nonostante le temperature anche al di sopra dei 40 gradi degli ultimi giorni, ha cercato di rapinare un negozio di abbigliamento indossando una felpa a maniche lunghe, con tanto di cappuccio per non farsi riconoscere. Per i poliziotti in servizio antirapina al Tuscolano non è stato difficile insospettirsi. L'uomo, era appena uscito da un negozio e si è accorto di aver destato l'attenzione degli agenti che si stavano avvicinando per controllarlo, così ha provato a fuggire. Un tentativo durato lo spazio di pochi metri: dopo un breve inseguimento, l'uomo, un italiano di 45 anni, è stato bloccato e trovato in possesso di una pistola replica in metallo priva di tappo rosso di sicurezza e di 1.800 euro in contanti. A seguito di accertamenti, è stato constatato che l'uomo aveva poco prima rapinato, usando la pistola che aveva in possesso, le casse del negozio dal quale era uscito. Il 45enne quindi è stato arrestato e l'operato degli agenti convalidato dall'Autorità giudiziaria. Nei suoi confronti è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Sono in corso nuovi approfondimenti investigativi per capire se l'autore si è reso, in passato, autore di ulteriori eventi accaduti in zona con medesime modalità.

Nel corso, poi, dei servizi di contrasto al fenomeno dei furti in appartamento, piaga particolarmente diffusa proprio nel periodo estivo quando in molti lasciano le abitazioni, in zona Casilino gli agenti dei Falchi della squadra mobile hanno notato due autovetture procedere a bassissima velocità e percorrere più volte la stessa via. Insospettiti, hanno deciso di seguire in maniera discreta l'auto fino a quando i due conducenti sono scesi dai mezzi e si sono avvicinati al portone di un condominio.

L'APPOSTAMENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A quel punto, i poliziotti si sono appostati all'esterno dello stabile e, dopo aver sentito un allarme acustico entrare in funzione, hanno notato i due uomini uscire frettolosamente. I poliziotti hanno bloccato i due uomini, due georgiani di 40 e 35 anni, mentre stavano cercando di risalire a bordo di una delle due auto. Dopo la convalida dell'arresto sono stati sottoposti alla misura del divieto di ritorno nel comune di Roma.