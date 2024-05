Tor Bella Monaca, blitz delle forze dell'ordine in via dell'Archeologia: 150 uomini a caccia di droga e pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Blitz delle forze dell'ordine in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca . Alle 7 del mattino è scattata un'operazione di bonifica e di riqualificazione della più grande piazza di spaccio di droga d'Europa: 150 uomini in campo nel tratto ribattezzato "ferro di cavallo". Poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili hanno setacciato le cantine usate negli anni da molti criminali per nascondere refurtiva e droga. «E' un'operazione legalità, che segue lo sgombero di ieri del centro sociale occupato da 32 anni, in previsione del cantiere del Pui con i fondi del Pnrr», ha commentato ad Adnkronos il presidente del VI municipio Le Torri Nicola Franco, che ha seguito le operazioni.