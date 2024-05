Roma, la nuova truffa del pedone investito sulle strisce: l'uomo si getta a terra, smascherato da un video

Giovedì 2 Maggio 2024, 11:20

Una nuova truffa gira per le vie di Roma: il pedone che finge di essere investito. Prima il diretto interessato attende l'auto che passa, poi inizia ad attraversare fino a gettarsi improvvisamente sui vetri laterali della macchina per cadere a terra. E' quanto accaduto negli ultimi tempi in diverse zone della Capitale. Il quartiere preso di mira è Don Bosco dove un abitante ha smascherato il truffatore, registrando tutta la scena con il proprio cellulare.

Il truffatore chi è

Nello specifico, il truffatore ha simulato la rottura di un gomito e di un suo oggetto personale per poi prendersela con donne o persone anziane. L'uomo in questione ha 36 anni, è romano ed ha messo in scena l'agguato per le vie del quartiere Tuscolano. Attualmente è in carcere dopo essere stato arrestato presso la stazione di Roma Cinecittà, mentre tentava di truffare un anziano in Via Calpurnio Fiamma. Prima di essere preso, il diretto interessato è caduto dopo aver sbattuto contro lo specchietto della macchina. Ha poi fatto cadere il telefonino che aveva tra le mani. Non solo, ha chiesto anche 50 euro come risarcimento per riparare il cellulare rotto. Non è la prima volta che accade un episodio del genere, infatti, secondo i rapporti, l'uomo avrebbe già effettuato altre tre truffe. Gli agenti di polizia raccomandano di segnalare eventi simili qualora dovessero presentarsi nelle prossime settimane a Roma.

FOTO: SHUTTERSTOCK



