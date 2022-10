Stadio della Roma. «Sarà per la città, aperto tutto l'anno»: il progetto presentato in Campidoglio il Ceo Berardi. Gualtieri: subito conferenza dei servizi

«Abbiamo presentato una idea di stadio che non sarà soltanto per i tifosi della Roma ma sarà uno stadio per tutta la città, non sarà aperto solo per le due o tre ore della partita ma avrà una vita durante tutto l’anno». Queste le parole che l’amministratorer delegato dell'As Roma, Pietro Berardi, ha detto alla stampa subito dopo la consegna dello studio di fattibilità in Campidoglio, per il nuovo Stadio a Pietralata. Giunto pochi minuti prima di mezzogiorno, Berardi ha portato al sindaco Gualtieri due faldoni arancioni, uno più piccolo contenente la relazione sul progetto, e uno più grande contenente le tavole degli allegati. All’incontro erano presenti anche gli assessori all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, e allo Sport, Alessandro Onorato.

Poco dopo l’uscita di Berardi, anche il sindaco Gualtieri ha parlato alla stampa spiegando come il nuovo stadio sarà «un investimento di grandissima importanza per tutta la città, adesso attiveremo immediatamente la conferenza dei servizi per esaminare e valutare questo progetto. Ringraziamo la società per aver rispettato i tempi, per la serietà e la qualità dell'interlocuzione che finora aha avuto con i nostri uffici e l'amministrazione». Ora inizia l’iter con la convocazione della conferenza di servizi preliminare che, entro 90 giorni, dovrà esprimersi sul progetto. In caso di responso favorevole, poi, si procederà all’approvazione in Assemblea capitolina della delibera di pubblico interesse.

