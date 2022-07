Su Google Maps c'è già il nuovo stadio della Roma

Non c'è ma sì che si vede. Almeno su Google Maps. Febbre da stadio a Roma, sponda giallorossa. Dopo il trionfo europeo in Conference League, i tifosi aspettano con ansia la nuova casa. E, per non perdere tempo, qualche sostenitore appassionato di latitudini e longitudini online ha deciso di contribuire alla causa dei Friedkin. Come? Creando su Google Maps, la nota app di Mountain View che aiuta milioni di persone a non perdersi per strada, la posizione dove sorgerà il futuro impianto della Roma. Zona Pietralata, ovviamente. Per chi vuole raggiungere il luogo dove sorgerà lo stadio della squadra di Mourinho, basterà scrivere su Maps "nuovo stadio della Roma" e visualizzare il percorso.