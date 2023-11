Domenica 19 Novembre 2023, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 09:34

Stretta sulla malamovida e a piazza Bologna chiude il pub, ritrovo di giovanissimi. Il blitz della polizia è scattato ieri mattina all'alba quando nel locale di viale Ippocrate, ritrovo di giovanissimi, gli agenti hanno proceduto con la chiusura su disposizione della Questura di Roma. Nelle ultime settimane gli agenti in borghese hanno sorvegliato il locale registrando il via vai di ragazzini, tutti minori, a cui vendevano alcolici. I poliziotti hanno inoltre scoperto che durante le attività, l'addetto alla mescita aveva somministrato cocktail a due minori di 16 anni e a un minore di 14anni. L'impiegato è stato deferito alla magistratura mentre al termine dell'indagine degli investigatori del commissariato Porta Pia, è scattato il provvedimento come previsto dall'articolo 100 del Tulps (Testo Unico di Pubblica Sicurezza), con cui è stata disposta la chiusura dell'esercizio per la durata di 15 giorni.

IL PRECEDENTE

A procedere sono stati dunque gli agenti del locale commissariato che, così come prescritto, hanno affisso sulla porta del locale il cartello con la dicitura «Chiuso con provvedimento del Questore di Roma». Cartello che è stato rimosso nel pomeriggio e che gli agenti del distretto hanno provveduto a riposizionare agli ingressi in serata.

Per i prossimi 15 giorni l'attività sarà perciò sospesa. Ma il bar già lo scorso mese era stato multato: a ottobre infatti, ulteriori controlli degli agenti del vicino distretto Porta Pia hanno portato alla contestazione di numerose violazioni amministrative sanzionate con quasi 7mila euro di multa.

Una volta saldato il conto amministrativo, il locale aveva proseguito la regolare attività fino a ieri mattina. Quando i poliziotti hanno proceduto con la sospensione e la chiusura.

IL QUADRANTE

In tutto il quadrante sono stati eseguiti accertamenti e controlli. Durante le ispezioni, svolte anche attraverso servizi straordinari ed effettuati con cadenza regolare, sono stati monitorati anche numerosi esercizi commerciali di zona. Quindi negozi, rivenditori e minimarket. Attività periodiche per disciplinare le serate fuori controllo della piazza. Lo scorso anno - ottobre 2022 - dopo le richieste dei residenti esasperati da schiamazzi e musica a tutto volume, era intervenuto anche il municipio.

In quel caso i locali sanzionati erano stati quattro, tutti tra viale Ippocrate e piazza Bologna per "reiterate violazioni del regolamento di polizia urbana". A far scattare i sigilli, le chiusure fuori orario con la somministrazione di alcol fuori dall'orario prescritto.

GLI INTERVENTI

Controlli dunque necessari dopo l'escalation di episodi di malamovida. Gli ultimi, nel mese di ottobre: la notte tra il 18 e il 19 la serata è degenerata in una rissa tra ragazzi e un altro giovane aggredito con un coltello da un venditore abusivo.La lite tra i ragazzi era degenerata al termine di una serata alcolica trascorsa in uno dei pub della piazza. Una volta usciti in strada, la miccia per futili motivi. A chiamare i soccorsi, e l'intervento dei poliziotti, i residenti svegliati nel cuore della notte dalle grida dei giovani che si stavano picchiando in strada.