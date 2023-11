Domenica 5 Novembre 2023, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 09:12

Sfrecciano ad alta velocità, incuranti di trovarsi sulle consolari o su strade residenziali. Alzano il gomito anche quando devono mettersi alla guida. E parcheggiano dove capita. Risultato? Automobilisti e motociclisti sempre più indisciplinati e - parallelamente - raddoppiate le contravvenzioni per le principali infrazioni al codice della strada elevate dalla polizia municipale. Dietro questi numeri, c'è sicuramente la spinta degli attuali vertici della polizia locale - a fine febbraio una circolare in questa direzione del comandante Ugo Angeloni scatenò non poche polemiche - a utilizzare di più il libretto delle multe. Ma più in generale, questa tendenza diventa ancora più inquietante se si pensa che dall'inizio del 2023 a Roma si sono avute 165 vittime coinvolte in incidenti stradali. Il dato più allarmante - confrontando i primi nove mesi del 2023 con lo stesso periodo del 2022 - riguarda le contravvenzioni per eccesso di velocità. Guardando soltanto alle sanzioni elevate dai vigili attraverso gli autovelox, i verbali erano stati 47.548 tra gennaio e settembre del 2022 e sono saliti a 88.458 tra gennaio e settembre del 2023. Di fatto, c'è stato un raddoppio.

COME IN FORMULA 1

Stando a quanto raccontano i vigili in servizio nelle strade, «a Roma ci imbattiamo in ogni forma di trasgressione: c'è chi scambia i lungotevere e le consolari, anche di giorno se non c'è traffico, per piste di Formula 1 e chi, magari per arrivare prima a lavoro, preme sull'acceleratore anche nelle vie di quartiere, magari a pochi metri da una scuola». Emblematiche, in quest'ottica, le violazioni rilevate con il sistema Tutor, quello in uso in autostrada, nella galleria Giovanni XXIII: oltre 113mila tra fine marzo (quando sono state attivate le telecamere) e agosto di quest'anno. E pensare che in questo tunnel si può viaggiare fino a 70 chilometri orari.



Ma dove si corre più? Soprattutto Roma Nord: nei primi mesi dell'anno gli uomini del Gruppo Monte Mario hanno rilevato 25.296 infrazioni per alta velocità (erano state 6.749 nel 2022) mentre i colleghi dell'Aurelio si sono fermati a quota 21.604 (contro le 14.203 del 2022). Molto lavoro anche al Gruppo Centro storico, con 6.611 multe - per lo più nelle zone della movida come Trastevere o Testaccio - sei volte in più rispetto a un anno fa. La vicinanza al Litorale e la presenza di stradoni e consolari costringono agli straordinari anche gli uomini del Gruppo Ostia X Mare (5828) e quelli dell'Eur (5.391). Restando nel cuore della Capitale il gruppo Sapienza (quindi tra Nomentano, San Lorenzo e il Verano) ha elevato quasi 3mila verbali. A Est 2.006 sanzioni al Casilino, 1.724 al Prenestino e 1.222 al Tuscolano, a Ovest 701 a Monteverde, a Sud 888 al Tintoretto e all'Appio 502. Tra i territori più virtuosi, stando alle contravvenzioni elevate dai rispettivi presidi di vigili, Torri (78), Tiburtino (260) e Cassia (420).

Quasi la metà delle sanzioni complessive emesse dai vigili riguardano violazioni per sosta vietata: in doppia o tripla fila, davanti a varchi per i disabili o agli incroci, per non parlare di chi parcheggia fuori dalle strisce blu o senza pagare il ticket. Su questo versante quasi mezzo milioni di verbali tra gennaio e settembre 2023, contro i 367.773 dello stesso periodo nel 2022.

Come detto, tra gli altri campanelli d'allarme registrati dalla polizia municipale c'è anche l'aumento di persone che si mettono alla guida nonostante abbiano bevuto (anche in questo caso si è registrato un raddoppio) o assunto sostanze stupefacenti. Per la precisione, va detto che pur aumentando i pattuglioni nelle zone della movida o verso il Litorale, oltre la metà dei controlli su questo versante avviene ex post, cioè quando gli agenti sono chiamati in seguito al verificarsi di incidenti stradali. Fatta questa premessa, i numeri sono lo stesso molto preoccupanti: nei primi nove mesi del 2023 i vigili urbani hanno sanzionato 1.006 persone per guida in stato d'ebbrezza (709 con sanzione amministrativa, quindi con tasso entro lo 0,5, 297 con provvedimento penale, sopra lo 0,8). Lo scorso anno erano stati scoperti alticci o ubriachi in auto o in moto 481 guidatori, meno della metà.

TELEFONINI

Stabile - ma forse soltanto perché le verifiche sono più complicate - invece il numero di multe per guida sotto l'effetto di droga: 148 nel 2022, 146 nel 2023. In questo scenario è in lievissima controtendenza la pessima abitudine di guidare stando al telefonino, senza usare auricolari o il vivavoce: i trasgressori sono passati dai 17.496 dello scorso anno a 17.083 di quello in corso. Ma su questo fronte, spiegano da via dal comando della Consolazione, si nota l'effetto delle pattuglie di motociclisti in borghese, messe in strada nei mesi scorsi.