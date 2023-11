Lunedì 6 Novembre 2023, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 06:35

L'ultimo trend sono i party abusivi nelle terrazze e nei lavatoi condominiali. Che, a volte, agli ultimi piani degli hotel e delle pensioni del centro storico si trasformano in autentiche discoteche illegali. Il fenomeno è stato registrato all'Esquilino, nel Rione Monti ma anche nella zona di piazza Bologna dove si concentra la presenza degli studenti universitari che prendono in affitto stanze e interi appartamenti, entrando di fatto in possesso delle chiavi dei locali comuni agli ultimi piani. «Ogni sera si accendono luci in una terrazza diversa - dice Nathalie Naim, storica monticiana ed ex consigliere del I Municipio - dagli ultimi piani sono sparite le piante che tenevano i condòmini per lasciare il posto a casse acustiche, banconi bar improvvisati, urla e in qualche occasione anche fuochi d'artificio. Prima si pensava di avere un po' di quiete almeno ai piani alti, ora invece c'è da avere paura pure ad avere vicino una terrazza o un roof garden».

La notte di Halloween caratterizzata ancora da un clima mite per il periodo e l'assenza di pioggia ha segnato un boom di eventi. Le chiamate sono arrivate dagli edifici in parte ancora di proprietà dell'Ater a due passi dalla stazione Termini, e da via Luzzi, non lontano da viale Ippocrate. Ma anche questo sabato, sempre all'Esquilino, le luci e la musica si sono di nuovo accese in un attico, ma poi tutti via di corsa per la pioggia.



Ogni occasione, stando alle indagini e ai riscontri della Divisione della polizia amministrativa della Questura, è buona per mettere su feste e serate con tanto di dj, vigilanza non autorizzata e guardaroba, il tutto annaffiato da litri di alcol e chissà cos'altro. Come avvenuto sempre il 31 ottobre, in un ristorante abbandonato nella zona di Casali, a Mentana: un happening che aveva richiamato da tutta Roma, con tanto di tam tam sui social e prevendita, centinaia di giovani e giovanissimi, moltissimi dei quali minorenni, ammassati a ballare in condizioni di sicurezza inesistenti. Meno di un mese fa erano stati messi i sigilli anche a un locale all'interno di un centro sportivo sulla Salaria trasformato in discoteca (riconsegnato ai proprietari proprio in questi giorni). Quello dei party abusivi è un fenomeno che la polizia amministrativa monitora da tempo e che non ha smesso mai di crescere dopo le chiusure definitive nella Capitale di numerosi piste da ballo non "sopravvissute" alla crisi dovuta all'emergenza Covid.

In pratica, un pezzo del mondo che gravita intorno all'indomito popolo della notte - pierre, dj, buttafuori - non avendo più a disposizione spazi autorizzati, starebbe replicando l'organizzazione degli eventi in luoghi, fino a poco tempo fa, "inesplorati", pagando somme appetibili a chi è in grado di offrire loro le chiavi di angoli di Roma speciali e finora inediti. Con rimandi alle iconiche scene delle terrazze romane rivisitate ne "la Grande bellezza" di Paolo Sorrentino, location ideali sono state trovate nelle terrazze e in improvvisati roof garden attigui a b&b e affittacamere. In un'occasione, i poliziotti avevano avuto la dritta giusta: discoteca abusiva all'ultimo piano di una pensione all'Esquilino. Gli agenti arrivano, si appostano, eppure la loro presenza non passa inosservata ai "buttafuori"schierati a ridosso delle balaustre del palazzo e anche nell'androne. Un segnale e la musica si interrompe, gli ospiti vengono fatti scendere da un passaggio secondario, alcuni tornano in camera. Quando la polizia arriva in cima, c'è solo qualche cameriera intenta a rimettere in ordine. «A Monti - spiega ancora Naim - noi pochi residenti stabili rimasti siamo esausti, persino stanchi di denunciare la totale deregulation che regna nel Rione».