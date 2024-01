Francesco Valdiserri: un premio per i neolaureati con una tesi in ambito musicale per ricordare il giovane investito e ucciso da un'auto a Roma

La chiusura per le candidature è prevista per oggi, lunedì 8 gennaio 2024. La facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” ha bandito la II Edizione del Premio di studio “Francesco Valdiserri” in ricordo del giovane studente morto all’età di 18 anni nella notte tra il 19 e il 20 ottobre del 2022. Una macchina lo ha investito – uccidendolo sul colpo – mentre camminava sul marciapiede di via Cristoforo Colombo. Alla guida, una giovane ( 23enne all’epoca dei fatti) condannata a cinque anni con l’accusa di omicidio stradale aggravato.

Francesco Valdiserri travolto e ucciso a Roma: la 24enne Chiara Silvestri condannata a 5 anni. Ai familiari della vittima 800mila euro

Il premio

Il riconoscimento – come riporta Il Corriere - è rivolto agli studenti e alle studentesse laureati e laureate nei corsi triennali e magistrali delle università del Lazio e che abbiano discusso una tesi di laurea in ambito musicale e cinematografico.

Per il vincitore è in palio un premio da 2.500 euro. L’obiettivo è quello di «incentivare e sostenere - si legge -la ricerca scientifica di giovane studiose e studiosi». Sono ammesse al bando le tesi discusse nelle unviersità della Capitale nel periodo compreso tra il 1 luglio 2022 e il 30 settembre 2023. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro la giornata di oggi, all' indirizzo pec: facolta.lettere@cert.uniroma1.it compilando l’Allegato A, che si trova nel bando. Il vincitore o la vincitrice riceverà il premio durante la manifestazione “Obiettivo 5” di Sapienza e Corriere della Sera che si svolgerà i primi giorni di marzo del 2024.