TheBorderline, il benzinaio: «Ho sentito la sgasata, poi il botto». Il titolare del Burger King: «Filmavano tutto»

Erano già stati visti sfrecciare per le strade di Casal Palocco e dintorni i TheBorderline, il gruppo di youtuber coinvolti nell'incidente in cui mercoledì ha perso la vita un bambino di cinque anni. In tanti avevano notato quei ragazzi intenti a filmare la folle challenge a bordo del suv Lamborghini finita in tragedia. «Erano due giorni che correvano come matti - raccontano i residenti -. Li abbiamo visti poco prima passare vicino al benzinaio, e sparire in nemmeno un secondo, poi abbiamo sentito il boato».

Casal Palocco, le testimonianze

«Questa storia - dice uno degli abitanti - ci è arrivata addosso come un proiettile».

Il titolare del Burger King

Prima dell'incidente, gli youtuber erano passati dal Burger King di via Macchia Saponara. Ai microfoni di AdnKronos il titolare del fast food ha raccontato:«Erano già venuti qui, con la Tesla, macchina utilizzata per la challenge precedente, ma in quell'occasione scesero dalla macchina per entrare come dei qualsiasi clienti. Li abbiamo poi rivisti il giorno prima dell'incidente al drive, dove si sono fermati per comprare due CocaCola e una patatina. Fino a mercoledì pomeriggio, quando però si sono limitati a passare al distributore senza scendere. Ricordo che avevano le Go Pro e riprendevano tutto».

Il benzinaio

La testimonianza del benzinaio conferma la versione raccontata da numerosi passanti: «Quel giorno la strada era stranamente libera, ho sentito solo la sgasata quando già avevano superato la rotatoria e subito dopo il botto».

«Qui di bolidi ne passano parecchio - dice all'AdnKronos - quindi nemmeno ci faccio più caso ma ricordo nettamente lo schianto».