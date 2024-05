Ostia, revoca della concessione a cinque stabilimenti balneari: ecco quali sono

Allarme su tutto il litorale romano per l’inizio della stagione balneare (1 maggio - 30 settembre) dopo la comunicazione delle revoche delle concessioni a cinque stabilimenti balneari di Ostia e precisamente al Kursaal, lo Sporting Beach (i due più colpiti dall’erosione causate dalle mareggiate, ndr), La Casetta, il Ristorante Kelly’s e del Jumbo Village. Un’altra tegola che si abbatte sugli stabilimenti dei lidi di Levante già pesantemente “colpiti” dal maltempo, in attesa tra l'altro ancora di ricevere “supporto” dalla Regione e dal Campidoglio. Il tutto riassunto dal provvedimento del direttore del dipartimento Patrimonio e della direzione Rigenerazione del Litorale Tommaso Antonucci, che il 30 aprile scorso, in concomitanza con l'ordinanza del sindaco Gualtieri ha firmato una determina con cui prende atto «dei provvedimenti di decadenza e sgombero relativi alle concessioni demaniali, prendendo atto che i titolari dei 5 stabilimenti non potranno avviare i lavori per la nuova stagione balneare.

«Un fulmine a ciel sereno - sono state le parole di Massimo Muzzarelli, gestore dello Sporting e presidente di Federbalneari - Vedremo cosa decideranno i giudici il 14 maggio prossimo».

Oltre alle chiusure per la decadenza della concessione, i lidi del Lido dovranno ottemperare ad un’altra ordinanza ancora in corso, quella della Capitaneria di porto che a marzo scorso ha impedito la balneazione in tutte le strutture di Levante compromesse e danneggiate dalle mareggiate. In tutta Italia oltre tutto, i comuni “balneari” stanno adottando le misure del Governo, che ha sancito la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2024.

Gli stabilimenti di Ostia a cui è stata revocata la concessione:

Kursaal (Lungomare Lutazio Catulo, 36/40)

Sporting Beach (Lungomare Amerigo Vespucci, 6)

La Casetta (Lungomare Amerigo Vespucci, 68)

Ristorante Kelly’s (Lungomare Paolo Toscanelli 31)

Jumbo Village (Via Litoranea - Km 7,400)

Ecco alcune regole (norme e divieti) da rispettare per bagnanti e concessionari di spiagge e stabilimenti emanate nell’ordinanza del sindaco Gualtieri per la stagione balneare in corso:

I titolari degli stabilimenti balneari dovranno segnalare i dieci varchi disponibili di accesso pubblico al mare. Dovranno essere segnalati con appositi cartelli multilingue e, viene sottolineato, l’accesso alla battigia è libero e gratuito anche dagli ingressi degli stabilimenti balneari.

I proprietari di animali da compagnia potranno andare in spiaggia insieme al proprio cane o gatto solo su un arenile. Quello individuato dall’amministrazione si trova nella spiaggia libera di Ostia Ponente.

Ci sono una serie di divieti, anche sulle spiagge libere. È interdetto campeggiare e collocare tende, camper e roulotte, occupare la fascia dell’arenile, estesa almeno 5 metri dalla battigia, con ombrelloni, sdraio o altro; abbandonare rifiuti di qualsiasi natura; accendere fuochi o fornelli in ambienti diversi da quelli adibiti a cucine, lasciare in sosta, ancorare, depositare, anche temporaneamente, natanti al di fuori delle aree a questo eventualmente destinate, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza o salvataggio.

Per quel che riguarda gli orari, la balneazione e l’apertura dei servizi degli stabilimenti balneari è, di norma, stabilita la fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Le attività per la somministrazione di alimenti e bevande possono essere aperte al pubblico nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi entro e non oltre le ore 3, mentre nei restanti giorni feriali entro e non oltre le ore 2.00.