The Borderline, chi è Mr Beast: lo youtuber che li ha ispirati. «Ho pagato un assassino per tentare di uccidermi»

La belva. È Mr Beast il giovane youtuber americano che ha ispirato il gruppo The Borderline, i cinque ragazzi romani che hanno ucciso in un incidente stradale un bambino di 5 anni. Lo dichiarano loro stessi attraverso i propri profili social. «La nostra fonte di ispirazione è il grande MrBeast, che in America ha costruito un impero attraverso questo tipo di video». Di che genere? Sfide al limite del possibile, come il nome che li contraddistingue.

The Borderline e la Lamborgini da 1.500 euro al giorno. «Noleggi senza carte di credito»