Martedì 26 Settembre 2023, 08:41 - Ultimo aggiornamento: 08:53

Escalation di furti di ruote, marmitte e catalizzatori delle Smart parcheggiate lungo le strade di Ostia. Dal lungomare a piazza Calipso fino a via Cagni e via Casana, solo per citare i colpi più recenti. E non si tratta solo di pneumatici, ma dell'intera ruota. La banda colpisce soprattutto di notte e prende di mira esclusivamente le city car. L'ultimo furto di gomma con tanto di cerchione in lega, la notte tra venerdì e sabato scorsi in piazza Calipso dove era rimasta parcheggiata un paio di giorni. Poi domenica mattina il proprietario è uscito per prenderla e ha trovato l'amara sorpresa. Mancava una ruota e al suo posto i ladri avevano lasciato la Smart poggiata su un cric. Un elemento che a moli residenti ha fatto dubitare che si trattasse di un furto. In realtà i ladri lasciano spesso le macchine poggiate sui martinetti, come era già capitato a Roma poco più di un anno fa o come succede spesso nei parcheggi della stazione ferroviaria di Santa Palomba a Pomezia.

Un "colpo" simile a quello in piazza Calipso è stato messo a segno ai danni di un'altra city car in sosta in via Costanzo Casana, a Ostia Ponente. Qui il ladro, però, ha lasciato la Smart con una parte del parafango anteriore a terra. Malviventi in azione anche sul lungomare dove il proprietario della Smart l'ha trovata senza due ruote e nessun supporto al loro posto. In via Cagni, invece, le ruote portate via dalla banda sono state addirittura tre. Le Smart sono diventate, insomma, il bersaglio di ladri che rubano e rivendono, verosimilmente su ordinazione, pezzi delle popolarissime city car. Non solo le ruote, infatti, sono sotto attacco, ma anche marmitte e catalizzatori.

Le ragioni dei furti di questi ultimi due elementi sembrano essere i metalli preziosi che si trovano all'interno. Non solo. La marmitta si trova nella parte posteriore della Smart e sarebbe dunque più semplice prenderla a portarla via. E se sostituire uno pneumatico può costare fino a duecento euro, compresi i cerchi, la spesa per una marmitta può arrivare fino a trecento euro, sempre che il paraurti non sia stato danneggiato dai ladri. Altrimenti il proprietario è costretto a sborsare fino a mille euro.

Ancora più alto il costo per sostituire il catalizzatore che, in base al modello e alle specifiche, può sfiorare i cinquecento euro. Un danno enorme, insomma, per i proprietari delle city car prese di mira a Ostia. «Le Smart le stanno massacrando. Le marmitte, poi, vanno via come il pane», commenta Yuri sui social dopo le tante segnalazioni di furti e relativi danni pubblicate in rete dalle "vittime". Un fenomeno che sembra essere in netta crescita nella Capitale e sulla sua costa e che non è legato a una zona o a un quartiere particolare. Basta che ci sia una Smart parcheggiata lungo una strada per rischiare una razzia. Come testimonia Nicola: «all'Eur, lungo la strada che dalle Tre Fontane sale al Palazzo della Civiltà, ci sono file di macchine poggiate sui mattoni e senza ruote. Basterebbero poche fototrappole perché le bande sono sempre le stesse e sanno di poter agire impunemente». A Ostia, invece una ragazza «è stata costretta a vendere la Smart per disperazione», dice la mamma Gianna dopo che, evidentemente, l'auto era stata presa di mira più volte.