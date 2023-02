Lunedì 27 Febbraio 2023, 07:36



Un colpo messo a segno in un'abitazione del condomino Magnolia' in via Sferracavalli, un altro sventato in una casa in località San Pasquale:a Cassino i ladri tornano a colpire in prima serata'. Un weekend di terrore quello vissuto all'ombra dell'abbazia: ancora una volta il tam tam viaggia sui social e sui gruppi whatsapp per invitare a tenere alta la guardia.

L'ALLARME

A lanciare l'allarme poco dopo le 20 di sabato sera è stato un cittadino residente in località San Pasquale, lo ha fatto su un noto gruppo Facebook della città: "Attenzione, due ladri di auto si aggirano in zona San Pasquale, circa 30 minuti fa mi stavano rubando la mia Smart 451 bianca". Passa poco tempo e in via Sferracavalli, nel condominio di fronte alla casa circondariale, viaggiano a sirene spiegate carabinieri e polizia. Alcuni residenti di un'abitazione del condominio Magnolia' si sono infatti ritrovati i malviventi in casa. Tanta la paura: i due malfattori sono riusciti a portare via solo alcuni oggetti e denaro contante. L'intera zona al confine tra la città martire e Sant'Elia Fiumerapido viene pattugliata. Volanti dei carabinieri presidiano anche via San Domenico Vertelle e via Cimino, dove nei mesi scorsi si sono verificati furti nelle abitazioni. In questo caso l'allarme viaggia sui gruppi whatsapp: "Si tratta di due ragazzi alti, con corporatura esile, tuta scura e berretto". Nella notte tra sabato e domenica i residenti delle zone interessate dai furti, visti i raid hanno ripreso ad organizzarsi con le ronde notturne. Dopo i continui colpi messi a segno lo scorso autunno, l'incubo furti torna con insistenza a Cassino e nel Cassinate.

I PRECEDENTI

Già agli inizi di febbraio, infatti, a Cervaro si era verificato un furto in pieno giorno. Erano da poche passate le 13 di giovedì 2 febbraio quando una signora aveva parcheggiato l'auto dinanzi un negozio in via San Paolo, lasciando la borsa all'interno. Dopo 10 minuti è rientrata ed ha notato il finestrino posteriore rotto: la sua borsa era sparita. Negli stessi giorni a Cassino venne rubata una Fiat Panda di 38 anni, rinvenuta alcuni giorni dopo a seguito di un rocambolesco inseguimento. Senza dubbio, però, il Comune di Cervaro è uno dei centri del Cassinate presi maggiormente d'assalto dai malfattori. Il sindaco Ennio Marrocco lo scorso mese di marzo, dopo il susseguirsi di una serie di furti marzo aveva riunito in Municipio la Consulta per la sicurezza e nell'occasione era stato evidenziato che «il Prefetto ha assicurato una maggiore e più intensa sorveglianza del territorio di Cervaro». Sempre in quella riunione era stato riferito dell'esistenza di un finanziamento di circa 45.000 euro per l'installazione di 11 telecamere nei punti nevralgici del territorio comunale e la disponibilità di una somma di denaro pari a circa 70.000 euro per il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Oltre le buone intenzioni, nessun intervento si è però concretizzato tant'è che ancora lo scorso mese di ottobre i consiglieri di opposizione hanno sollevato il tema ed hanno proposto degli emendamenti al bilancio proprio per l'acquisto delle telecamere.