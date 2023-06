Roma, rubano marmitte dalle auto in sosta: il business dei catalizzatori e i modelli nel mirino dei ladri

Ladri di marmitte in azione a Roma. Sorpresi in strada mentre smontavano una marmitta da un'autovettura in sosta. È quanto accaduto ieri pomeriggio in via Caulonia, zona Appio Latino, dove alcuni cittadini, insospettiti da insoliti rumori, hanno notato un giovane e una donna che stavano armeggiando sotto a un'autovettura regolarmente parcheggiata lungo la via e hanno allertato il 112. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma che ha bloccato i due, un 21enne e una 33enne, mentre tentavano di allontanarsi rapidamente a bordo di un'autovettura.

Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era stato rubato nella mattinata e che nel bagagliaio avevano 6 catalizzatori (sempre più nel mirino dei ladri, valgono oro ormai) e numerosi arnesi da scasso. Nel mirino, spesso le Smart ma anche le auto ecologiche. Un business che, purtroppo, cresce.