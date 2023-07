Venerdì 7 Luglio 2023, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 09:58

Gli ha sfilato in un attimo dal polso l'orologio d'oro senza che se ne rendesse conto. Tanto da accorgersene mezz'ora dopo il fatto. Ma il pensionato vittima del furto è stato intraprendente: "travestendosi" di investigatore è infatti riuscito a risalire alla targa dell'autovettura sulla quale la ladra si era allontanata e a mettere sulla pista giusta la polizia. È accaduto sulla riviera Mallozzi, nella zona di ponente ad Anzio. Si è trattato di un furto con destrezza messo a segno da una ragazza che aveva avvicinato il pensionato con il pretesto di chiedere indicazioni stradali. Mentre stava fornendo le informazioni richieste, all'uomo è squillato il cellulare; istintivamente lo ha passato dalla mano sinistra a quella destra portandolo all'orecchio.

I FATTI

Proprio in quel momento la ragazza si è avvicinata ancora di più al pensionato riuscendo a sfilargli l'orologio che aveva il polso sinistro. Quindi si è allontanata a bordo di un'auto condotta da un complice. Solo dopo alcuni minuti si è reso conto di non avere più l'orologio e ha capito che a rubarlo era stata la ragazza.

Roma, è boom di furti di ruote e marmitte delle Smart. Ira dei cittadini: «Ogni giorno rischiamo questo bel “regalo”»

Furbetti dell'Ama, i ladri di buoni spesa, gasolio e ricambi: l'elenco delle truffe

Non si è perso d'animo e si è recato dal titolare di un ristorante della zona chiedendo di vedere la registrazione delle telecamere esterne puntate proprio sulla riviera Mallozzi. Riguardando le immagini, ha visto la scena del furto e come la ragazza, in pochissimi secondi, con un gesto rapidissimo, gli abbia sfilato l'orologio d'oro. Si vede poi la ladra salire su una macchina condotta da un complice. Il pensionato si è quindi recato negli uffici del Commissariato di Anzio dove oltre a sporgere denuncia, ha consegnato la registrazione nella quale si vede non solo la donna in azione, ma anche il numero della targa della macchina sulla quale si è allontanata. E proprio grazie a quelle immagini che la polizia ha avviato le indagini per risalire alla ladra. Nei giorni scorsi, sempre la polizia, ha arrestato ad Anzio una donna rom sulla quale prendeva un mandato di cattura: faceva infatti parte di una organizzazione a livello nazionale specializzata proprio in furti di orologi. Ma con il colpo di Anzio non ha niente a che fare.