La Regione cala sul piatto delle due ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo più di quattro milioni di euro per rendere le stazioni vigilate, più sicure e per rimodernare le linee. Con due delibere di giunta l'amministrazione guidata da Francesco Rocca vara il suo nuovo "pacchetto" per i trenini.

L'investimento più consistente è di 3,3 milioni di euro: i soldi andranno nelle casse di Astral, la società regionale che si occupa (anche) della manutenzione dell'infrastruttura dei due treni. Grazie a questi fondi saranno riqualificate le stazioni di Acilia (con il rifacimento delle pavimentazioni della banchina, delle coperture di tutti i fabbricati e la riqualificazione completa della stazione e dei rivestimenti), Lido Centro (con una riqualificazione dell'atrio e dell'ingresso), Vitinia (con interventi di rifacimento delle pavimentazioni di banchina e delle coperture delle discenderie di stazione). Per quanto riguarda la Roma-Viterbo, invece, sarà riqualificato l'atrio della stazione di Flaminio, verranno fatti interventi alla pensilina binario pari e sulle facciate del fabbricato viaggiatori di Acqua Acetosa e sarà riqualificata la stazione di Montebello, con interventi di facilitazione per l'accessibilità per disabili, la riqualificazione dell'atrio e delle strutture esterne. E poi c'è anche un provvedimento da 800 mila euro che punta invece tutto sulla sicurezza. Nel programma delle nuove ferrovie concesse, infatti, anche l'incremento del servizio di vigilanza itinerante a bordo treno: sulla Roma-Lido varrà dalle 6 alle 22 e sulla Roma-Viterbo dalle 6 alle 14. Verranno rafforzate di otto ore i presidi di vigilanza nelle stazioni di Porta San Paolo, Acilia, Lido Centro, Ostia Cristoforo Colombo ma anche per le fermate di piazzale Flaminio e Montebello. Questo mese verranno aumentate di 24 ore le pulizie straordinarie di tutte le stazioni (sia della Roma-Lido, sia della Roma-Viterbo). Per le due linee ferroviarie, poi, gli incrementi dei riassetti ci saranno anche fino ad aprile (con un presidio dei nuovi bagni) per le stazioni di Porta San Paolo, Acilia, Castel Fusano, Stella Polare, piazzale Flaminio, Saxa Rubra e Montebello. Con la delibera di 800 mila euro la regione vuole intervenire anche per incrementare le attività di comunicazione all'utenza, che così può avere informazioni sul passaggio dei mezzi in tempo reale.

Le due ferrovie regionali Roma-Lido e Roma-Viterbo sono al centro dell'accordo di sviluppo e coesione che il governo ha firmato con la Regione Lazio e che ha visto arrivare nella sede di via Cristoforo Colombo, lo scorso 27 novembre, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un'intesa che prevede un futuro sicuramente più roseo dell'attuale per i due trenini, con una maggiore regolarità del servizio e centinaia di milioni di euro per i mezzi che vanno verso la Tuscia e verso il mare. Da tempo i pendolari lamentano poche corse e tanti disagi, con mezzi che per anni non hanno avuto le revisioni stabilite per legge e che ora si trovano a lunghi stop. La prospettiva, dunque, è anche quella di maggiori corse in futuro.

«Gli interventi che ha deciso la Regione vanno in aggiunta a quelli stabiliti nel patto firmato da Rocca e dalla Meloni e puntano alla pulizia, alla manutenzione, al decoro e alla sicurezza - ha sottolineato l'assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera - Dobbiamo mettere mano ai ritardi causati anche per la scarsa manutenzione che c'è stata nel corso degli anni».

Parlando della linea Roma-Lido, il delegato della giunta Rocca, sottolinea: «C'è ancora qualche difficoltà perché ci sono pochi treni operativi. Per avere un servizio minimo ne servirebbero almeno 6 operativi, oggi siamo a 5, a volte scendono a 4 e in qualche caso disperato anche a 3. Altri due treni sono stati mandati in manutenzione e arriveranno in tarda primavera: contiamo che da metà del 2024 ci possa essere un servizio migliore dell'attuale». La linea Roma-Lido è lunga poco più di 28 chilometri e collega la stazione di Porta San Paolo, all'Ostiense, con Ostia. Venne inaugurata nel 924 e conta su 24 stazioni. Secondo quanto emerso nel corso di una recente commissione capitolina Giubileo, per marzo 2026 saranno pronte anche due nuove stazioni: la Giardino di Roma (nel X Municipio) e la Torrino-Mezzocammino (nel IX). Più giovane (venne inaugurata nel 1932), la Roma-Civita Castellana-Viterbo: 102 chilometri divisi da una tratta urbana (di 12 km, da piazzale Flaminio a Montebello, passando per Parioli, Tor di Quinto, Labaro) e una extraurbana (di 90 km) che arriva fino al capoluogo della Tuscia.

