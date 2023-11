Mercoledì 22 Novembre 2023, 07:24 - Ultimo aggiornamento: 07:33

Ricercata dalla polizia di tutta Italia, è stata rintracciata a Ostia dagli agenti del Decimo distretto Lido che l'hanno trovata in un appartamento dove si era trasferita a vivere insieme ai suoi sette figli, in attesa dell'arrivo dell'ottavo. La donna, 36 anni, dove scontare undici anni, un mese e venti giorni per una lunga serie di furti messi a segno in tutta Italia. Dalla polizia è stata soprannominata "la Gazza" per la sua straordinaria abilità di infilare le mani nelle tasche di ignari cittadini sulle metropolitane di mezza Penisola, di entrare in decine di abitazioni e in altrettanti negozi e uscirne con le borse piene di refurtiva.

Nel 2006, a soli 19 anni, il suo primo "incontro" con la giustizia. Da quel momento in poi è stata identificata e denunciata decine di volte per decine di furti. Dalla stazione centrale di Milano a piazza Venezia, nella Capitale, dal Vaticano alla Madonnina del Duomo, per anni è stata considerata l'autrice di un lunghissimo elenco di furti: borse, portafogli, profumi, prodotti estetici. Tutto ciò, insomma, che potesse attirare la sua attenzione passava dagli scaffali dei supermercati e dei centri commerciali direttamente nelle sue mani e nelle sue tasche. Agiva proprio come una gazza. Sebbene fosse conosciuta dai commissariati e dalle caserme dei carabinieri, per lei i cancelli del carcere sembravano non aprirsi mai. Ogni volta che veniva acciuffata, riusciva comunque a tornare a casa perché sempre incinta e perché ad aspettarla c'erano i suoi figli piccoli da soli. Intanto, però, la "Gazza" accumulava anni di pena fino a ieri mattina quando, gli agenti del X distretto l'hanno rintracciata nella sua abitazione di Ostia, notificandole un provvedimento per una pena di oltre undici anni da scontare.

A REBIBBIA

Questa volta non è servito protestare per l'età dei sette figli, tutti minorenni. Non è servito nemmeno dimostrare di esseredell'ottavo bimbo. Per la donna ieri mattina si sono aperte le porte del penitenziario di Rebibbia. Non è riuscita, insomma, a evitare il carcere come l'Adelina in "Ieri, oggi e domani", il capolavoro di Vittorio De Sica in cui Adelina, interpretata da Sofia Loren, venditrice abusiva di sigarette per non essere arrestata ricorre a una lunga serie di maternità.