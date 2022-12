Martedì 27 Dicembre 2022, 22:40 - Ultimo aggiornamento: 23:09

Il mare di Roma e quella guerra tra clan e nuove bande per la conquista di una delle più grandi piazze di spaccio della Capitale. È quanto si sta registrando da settimane a Ostia, dove il «vuoto» lasciato dai boss della vecchia guardia legati agli Spada e ai Fasciani fa gola alle organizzazioni criminali «emergenti», bande sudamericane in primis. I “cileni”, comunemente chiamati anche solo così nel gergo della mala, fino a qualche tempo fa erano la manovalanza di sinti e pezzi da novanta: quelli che si occupavano di rubare le auto per le rapine o di scassinare qualche porta. Poi, gli equilibri sono cambiati: le operazioni di polizia e carabinieri con maxi-blitz e arresti hanno “decapitato” le grandi organizzazioni criminali, stroncando i loro affari, soprattutto per quello che riguarda il controllo del mercato della droga e quello dell’usura, con i commercianti del litorale sempre più “strozzati”.

IL BUSINESS

Tutta «roba» per cileni adesso che per inserirsi nel varco aperto sono pronti e disposti a tutto. Anche a tirar fuori le pistole e sventagliare proiettili, come sta accadendo da un mese e come è accaduto anche negli ultimi giorni quando colpi di revolver sono stati esplosi in via Costanzo Casana contro il portone dove abita una delle famiglie “note” di Ostia. Il messaggio chiaro ed eloquente - da quanto emerge nelle ultime ore dalle indagini - sarebbe stato indirizzato a due pregiudicati che abitano in quello stabile. I due sono padre e figlio, il primo responsabile nel 2006, del duplice omicidio di Franco Calabrese, detto «er ciccione» e di Fabio Carichino, 24 anni; il secondo, invece, tre anni più tardi - nel 2009 - fu coinvolto nell’omicidio del Gazometro, insieme a un Fasciani. Entrambi da sempre sono considerati due «fiancheggiatori» del clan guidato da “don” Carmine. Gli inquirenti hanno pochi dubbi. A esplodere quei colpi sarebbero state proprio le bande dei cileni che hanno lanciato la loro sfida per prendersi il mercato degli stupefacenti e, molto probabilmente, non limitandosi solo alla piazza di spaccio di Ostia, ma estendendosi anche più a sud. A suffragare questa circostanza è stato proprio l’arresto - portato a termine pochi giorni fa dalla polizia di Ostia - di un cileno di 27 anni. L’uomo dopo essere scappato, agli inizi di novembre, a un agguato si era rifugiato, con la complicità di alcuni connazionali, in Spagna, Francia e Olanda. Era tornato alla fine della scorsa settimana e il suo obiettivo era soltanto uno: vendicarsi di quella sventagliata di proietti da cui era riuscito a salvarsi. Da qui, i proiettili contro il portone di casa dei due pusher. Per gli investigatori, il regolamento dei conti è servito e dietro i due episodi c’è il movente della droga con i “signori della coca” che tornano a farsi la guerra. I sudamericani stavolta fanno sul serio e forti della loro presenza capillare sul litorale provano non solo la scalata ma anche ad allargare il loro “regno”. Ci sono informative delle forze dell’ordine che tracciano il piano ambizioso delle nuove bande, a partire dai numeri: quella di Ostia, infatti, è la terza comunità cilena più grande d’Italia, dopo quella di Milano e Genova. Sono tanti i “cileni” e ora sanno che questa è la loro forza, tanto da voler allargare i confini e conquistare il resto del litorale fino ad Anzio e Nettuno per avere il predominio non solo della droga, ma anche delle estorsioni. Un asse che parte da Ostia e che arriva nelle piazze di Nettuno e Anzio dove proprio il piombo è tornato a farsi sentire. Solo qualche mese fa, un agguato proprio a un cileno di 35 anni e sul movente gli investigatori hanno avuto sin da subito pochi dubbi: droga. Le origini sudamericane del 35enne, insieme ai suoi precedenti per spaccio, hanno messo gli inquirenti sulla pista che collega i clan di Anzio con le bande cilene che proprio a Ostia hanno il loro quartier generale. C’è dunque una marcata linea rossa che lega la mala di Ostia a quella di Anzio e Nettuno: che i cileni di Ostia stiano pensando al grande salto era cosa nota ma che volessero estendere il loro raggio d’azione sul litorale più a sud ora se ne hanno le prove. È il tentativo di appropriarsi di altre piazze già controllate da altri gruppi criminali e provare a scansarli? Impresa non facile, sicuramente, e dove gli «autoctoni» non resterebbero a guardare inermi. Non bisogna dimenticare che sui territori di Anzio e Nettuno - come ha recentemente rivelato l’inchiesta “Tritone” della Dda - sono aree controllate dalla ‘ndrangheta L’ipotesi è più che probabile e sono in molti tra gli inquirenti a credere che il tutto possa presto sfociare in una vera e più cruenta guerra per il controllo dello spaccio.