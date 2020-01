Urtisti in rivolta, sit in e lite con gli altri ambulanti a Fontana di Trevi

Monta la protesta degli urtisti a Fontana di Trevi. Un gruppo di ambulanti, "sfrattati" da stamattina dalle loro postazioni a ridosso dei monumenti di pregio, si è seduto a terra per bloccare il passaggio a via del Lavatore. Una signora dei manifestanti si copre le spalle con la bandiera d'Israele. «A terra, a terra. Mandate via donne e bambini...».

Roma, protesta urtisti contro Raggi, aggredito presidente commissione commercio

Roma, guerra sulle bancarelle: «In 15 fuori dal Tridente»

Una protesta guardata a vista da squadre di Polizia locale, polizia di stato e carabinieri. Uno schieramenti di pattuglie lungo il perimetro della fontana per evitare l'allestimento delle bancarelle di souvenir.

E scoppia l'aggressione verbale tra ambulanti. Se la prendono con la bancarella di borse e cappelli in via del Lavatore perché non è stata spostata. "Ma che dicono! C'ho le ore contate pure io!" replica urlando la signora. Tutto avviene nel continuo via vai di turisti. Un gruppo di coreani si ferma incurante accanto al banchetto degli urtisti. Non si rendono conto. Passano frotte di turisti stranieri, chi mangia gelati, chi maritozzi ripieni.

Ultimo aggiornamento: 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA