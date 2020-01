Roma, protesta urtisti contro Raggi, aggredito presidente commissione commercio

Attimi di tensione questo pomeriggio in piazza del Campidoglio dove una rappresentanza di venditori ambulanti si è data appuntamento per attendere l'esito dell'incontro con il sindaco di Roma, Virginia Raggi, e una loro delegazione. Ad agitare gli animi la scelta dell'amministrazione capitolina di non recepire le postazioni alternative proposte dai commercianti per la ricollocazione di 17 bancarelle. Durante la riunione il presidente della commissione capitolina Commercio, Andrea Coia, è sceso per incontrare gli storici venditori di souvenir. Una volta fuori palazzo Senatorio gli operatori hanno iniziato a rivolgergli insulti e poi lo hanno circondato. La polizia in presidio è intervenuta a sedare gli animi.

«Adesso la licenza possiamo strapparla» e «ci stanno togliendo il lavoro, stanno chiudendo postazioni storiche che hanno 120 anni di attività», alcuni dei commenti a caldo non appena uno degli operatori, che ha abbandonato il tavolo ha comunicato l'esito delle decisioni emesse dagli uffici capitolini. Alle 14, di oggi, infatti, è scaduto il tempo concesso dalla sindaca di Roma Virginia Raggi agli «urtisti». Nella riunione del 7 gennaio scorso Raggi aveva detto «venerdì si smonta» dando una proroga di 72 ore agli urtisti per proporre una loro lista di ricollocazioni. L'elenco era stata inviato nella stessa serata del 7 gennaio e proponeva una rosa di soste alternative in piazza della Rotonda, via di Pietra, largo Agnesi, via di San Pietro in Carcere, via di San Gregorio, via dei Fori Imperiali, via della Stamperia, piazza Mignanelli, via della Minerva, via Sant'Agnese in Agone, via della Cuccagna, via dei Baullari, piazzale Flaminio, via Magnanapoli, via del Teatro Marcello.

A quanto emerso però nessuna di queste postazioni sarebbe compatibile con i parametri di decoro e sicurezza concertati dal tavolo del decoro capitolino. In particolare le 17 postazioni che devono essere spostate sono: quattro di Fontana di Trevi, cinque di piazza di Spagna, due del Tridente, cinque del Pantheon e una di piazza Navona.

«Guardate queste immagini. Il presidente della Commissione capitolina del Commercio Andrea Coia è stato aggredito da alcuni ambulanti, dopo una riunione in Campidoglio». Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha postato il video dell'aggressione. «L'hanno aspettato in piazza, circondato, spintonato e colpito alla testa. Si tratta di una minoranza che non rappresenta la categoria di lavoratori e che va isolata. Stiamo cercando di portare decoro e legalità in città spostando alcune bancarelle posizionate davanti ai monumenti storici. Questo vile episodio di violenza non ci spaventa: noi andiamo avanti per la nostra strada». «Le bancarelle fuori legge verranno spostate dalle piazze storiche di Roma: l'abbiamo detto e lo facciamo. Ringraziamo le forze dell'ordine e la polizia capitolina che hanno soccorso Andrea immediatamente».

