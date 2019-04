Torre Maura, quindicenne affronta Casapound: «Volete solo racimolare voti»

Simone, 15 anni, fa sentire la sua voce in mezzo alle tensioni a Torre Maura, dove da giorni i residenti stanno protestando contro l'arrivo di 77 migranti nel centro di accoglienza di via dei Codirossoni. «State a fà leva sulla rabbia della gente per racimolare voti. 'Sta cosa di andà sempre contro le minoranze a me non mi sta bene», ha apostrofato un rappresentante di Casapound in un video diventato virale.

Torre Maura, periferia contro Raggi: basta rom

Rom a Torre Maura: «Il razzismo non c'entra nulla lottiamo solo per sopravvivere»

Nelle immagini il ragazzo parla con Mauro Antonini, uno dei dirigenti del movimento di estrema destra, spiegando che «quello che è successo è solo uno strumento per far sentire alle istituzioni che Torre Maura è in una situazione di degrado. Per me il problema è se mi svaligiano casa, non se lo fa un rom. Questa cosa di andare sempre contro le minoranze a me non mi sta bene. Nessuno deve essere lasciato indietro, né italiani, né rom, né africani, né nessun altro». Ti sembrano una minoranza i rom in Italia? Gli chiede Antonini. «Mi pare proprio di sì - la sua risposta -, siamo 60 milioni». A chi lo accusa di appartenere a «una fazione politica», lui spiega di non avere «fazioni politiche». «Io sò de Torre Maura, che è diverso», replica.



Ecco i veri cittadini di #TorreMaura. Grazie #Simone.

I giovani sono il nostro futuro. A @Roma non c'è spazio per gli estremismi di Casapound e Forza Nuova. ps Abbiamo oscurato il volto del minore per tutelarlo: https://t.co/UeCG7qPnCk pic.twitter.com/RSv402P2e7 — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 4 aprile 2019

E il video è stato condiviso anche dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. «Ecco i veri cittadini di #TorreMaura. Grazie Simone. I giovani sono il nostro futuro. A Roma non c'è spazio per gli estremismi di Casapound e Forza Nuova. Ps. Abbiamo oscurato il volto per tutelarlo».

Ultimo aggiornamento: 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA