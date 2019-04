A Torre Maura trasferite le famiglie rom: residenti in rivolta, incendiati cassonetti

Proteste alla periferia est di Roma per l'arrivo di alcune famiglie rom in una struttura di accoglienza di via dei Codirossoni a Torre Maura. A scendere in strada alcune decine di abitanti.



Durante la protesta sono stati incendiati tre cassonetti dei rifiuti e bloccata la consegna dei pasti all'interno della struttura. Sul posto la polizia. Secondo quanto si è appreso, le famiglie sono state trasferite dal Centro d'accoglienza di via Toraldo a Torre Angela.



Sono circa 70 di etnia rom le persone trasferite tra due strutture di accoglienza. Il trasferimento è stato deciso dal Campidoglio dopo che la struttura di Torre Maura in via Codirossoni ha vinto un bando europeo per l'accoglienza. Lo stabile sarebbe infatti risultato più funzionale rispetto a quello di Torre Angela

Fate schifo

,

gli portate pure da mangiare

,

devono morire di fame

. Sono alcune delle frasi urlate da decine di cittadini che si sono scagliati contro un volontario che stava consegnando panini ai rom arrivati da poco. Durante il parapiglia i panini caduti in terra che sono stati calpestati dai residenti.

Ultimo aggiornamento: 20:22

