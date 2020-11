Roma, vigili fanno sesso in auto ma dimenticano la radio accesa: via all'inchiesta

Vigili fanno sesso nell'auto di servizio davanti al campo rom di Tor di Quinto a Roma, ma dimenticano la radio accesa. Sul caso, secondo quanto rivela Leggo.it, è stata aperta un'inchiesta. Secondo quanto racconta il quotidiano, protagonisti della vicenda sono «una coppia di vigili urbani, lei sulla quarantina e lui con qualche anno in più».

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, Raggi cerca vigili "fisicati": messi al bando gli... QUANDO SI... AMA Roma, sesso con le prostitute nell'auto di servizio: sospeso il capo...

Roma, Raggi cerca vigili "fisicati": messi al bando gli agenti sovrappeso

«A testimoniarlo un eloquente audio che qualcuno probabilmente ha registrato approfittando del fatto che i due nella foga avrebbero lasciato l'autoradio accesa», continua. Il file è finito sulla scrivania del comandante generale della polizia municipale della Capitale Stefano Napoli. «I due agenti a luci rosse sono in forze al XV gruppo (zona Cassia) e l'altra sera è toccato a loro il pattugliamento notturno del campo rom in via di Tor di Quinto», sottolinea Leggo.it che spiega che «l'altra sera, secondo quanto è stato denunciato in un esposto al Comando, «erano insieme su una Fiat Tipo di servizio e dalla sede del XV gruppo hanno raggiunto la postazione assegnatagli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA