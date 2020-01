Roma, vagava da sola nella stazione: rintracciata 67enne scomparsa

È stata rintracciata dagli agenti del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria di Roma Termini una donna italiana di 67 anni scomparsa. Due sono state le segnalazioni, la prima di ricerca di una persona con problemi relazionali proveniente dalla Sala Operativa della Questura di Roma, la seconda da parte del personale di Protezione Aziendale Rfi, il quale ha segnalato la presenza di una viaggiatrice in stato confusionale all'interno del principale scalo ferroviario della capitale. Individuata, la donna disorientata è stata messa in sicurezza presso gli Uffici della Polizia Ferroviaria. Un'indagine ha consentito di risalire al suo nome e al numero di telefono del marito che è arrivato in stazione e si è ricongiunto con la moglie.

