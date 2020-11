Roma, incidente tra auto e moto sulla Nomentana: muore una donna di 53 anni

Incidente mortale ieri pomeriggio tra una macchina e una moto su via Nomentana, all'altezza di Mentana, vicino a Roma. La vettura si è scontrata frontalmente con una moto guidata da una donna di 53 anni che è morta poco dopo. Alla guida della macchina un uomo che è stato portato in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti sull'eventuale assunzione di alcol e droga. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia Monterotondo e della stazione di Mentana.

Ultimo aggiornamento: 10:56

