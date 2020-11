Incidente sull'Appia, richiesta di rinvio a giudizio per la morte di Lorenzo Battistini

C'è una richiesta di rinvio a giudizio per omicidio stradale e lesioni stradali gravissime per la 37enne di Sabaudia che il 3 marzo 2019 con la sua auto sulla Statale 7 Appia all’incrocio con la Migliara 53 ha travolto la guidata dal ventisettenne Lorenzo Battistini causandone il decesso e il grave ferimento di Giada L., la fidanzata e coetanea che viaggiava con lui. Il gip del Tribunale di Latina, Mario La Rosa, ha fissato per il 22 aprile 2021 l’udienza preliminare del processo.

L’indagata, alla guida di un’Opel Corsa con a bordo un altro passeggero, stava percorrendo la SS7 in direzione Terracina-Latina quando, in prossimità dell’incrocio con la Migliara 53, mentre svoltava a sinistra verso Sabaudia ha parzialmente invaso la corsia opposta non accorgendosi che alle sue spalle stava sopraggiungendo, nella stessa direzione, la moto. I due centauri sono stati sbalzati dalla moto e Battistini è finito contro il guardrail riportandoun trauma cranico fatale mentre Giada, trasportata in condizioni disperate in elisoccorso all’ospedale Goretti di Latina, è rimasta per giorni in Rianimazione riportando numerose fratture e lesioni agli organi interni che le hanno lasciato una importante invalidità permanente.

